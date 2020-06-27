Яценюк рассказал, зачем Путину парад Победы

Проведением ежегодных парадов Победы в России ее президент Владимир Путин «переписывает» прошлое, так как ему нечего сказать о будущем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Яценюк отметил, что Россия не является супердержавой: «Российский экономический рост в прошлом году был на уровне 1%. А российская экономика – меньше, чем экономика штата Калифорния в Соединенных Штатах. Единственное, чем Россия бряцает, – это оружием. Вот в этом вопросе весь мир потому и боится России».

«Путину нечего сказать о завтра. Поэтому он фактически сел на идеологический нарратив "Великой Победы". Такое впечатление, что эту победу делал исключительно Путин. И только на этом нарративе держит всю свою идеологическую подушку. Почему он начал делать парад? В них начались изменения в конституцию. Но это конституционный переворот, а не изменения в конституцию. Путин хочет фактически легитимизировать уже принятые решения и досидеть еще до 2036 года. Россия в такой форме не выживет», – подчеркнул политик.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что не согласен с утверждением одного из участников программы, что якобы «русский народ очень любит Украину, и Украина всегда найдет понимание с российским народом»: «Конечно, в России есть значительная часть либерально настроенных людей, только она не доминирующая. Доминирующая часть – это та, которая аплодировала незаконной аннексии Крыма. Доминирующая часть – это та, которая аплодировала, когда Путин отправил войска в Донецк и Луганск. Это та, которая аплодирует Соловьеву или Киселеву ».

Арсений Яценюк подчеркнул, что кремлевская пропагандистская машина «так промыла мозги русскому народу, что доминирующее большинство россиян является прямым отражением российского режима, который против Украины, ненавидит Украину». Политик обратился к другой части русского народа, которые не верят этой пропаганде: «Вас слишком мало для того, чтобы ваша Россия была свободна, вы должны за нее бороться, так как мы боремся за нашу свободную Украину. И тогда, возможно, после того, как вернут Крым, Донецк и Луганск, и изменится российская власть, возможно, тогда будет диалог. Но не сейчас».