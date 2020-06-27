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Полузащитник «Шахтера» переходит в «Ференцварош»

27.06.20 21:44
Александр Зубков
Александр Зубков / Фото: shakhtar.com

Александр Зубков переходит в «Ференцварош». 23-летний полузащитник подписал соглашение с чемпионом Венгрии. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба «горняков».

«"Шахтер" и "Ференцварош" достигли договоренности о трансфере полузащитника Александра Зубкова в венгерский клуб, за который футболист выступал последний год на правах аренды», – говорится в сообщении.

Воспитанник Академии «горняков» Александр Зубков в составе первой команды сыграл 23 матча и помог завоевать 2 чемпионских титула (2017, 2018), а также 3 Кубка Украины (2016, 2017, 2018).

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