«Шахтер» – «Заря»: Отчет о матче

В 28-м туре Премьер-лиги «Шахтер» принимал «Зарю». На этот матч «горняки» выходили уже в ранге чемпиона Украины, досрочно завоевав титул туром ранее. В такой ситуации Луиш Каштру, вполне ожидаемо, применил широкую ротацию состава, выпустив в старте многих молодых футболистов и игроков ближайшего резерва. Луганчане же, которые ведут борьбу за серебряные медали, постарались выставить на поединок максимально боевой состав. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Турнирная мотивация с первых минут заставляла гостей активно идти вперед, и в итоге первый тайм прошел в равной и интересной борьбе. Уже в дебюте Пятов не позволил отличиться Хомченовскому после удара из пределов штрафной, а следом Матвиенко пресек попытку Кабаева выйти один на один с вратарем. «Шахтер» ответил контролем мяча и серией затяжных атак, но немного не хватало точности в финальной фазе. Ближе всех к успеху был Коноплянка, пробивавший с подбора после корнера, однако мяч пролетел рядом с левой штангой. Энергичный Евгений несколько раз пытался найти передачами партнеров, а в одном из эпизодов с его дальним ударом справился голкипер «Зари».

Вторая половина началась с обмена острыми атаками. Василь среагировал на рикошет от своего защитника после прострела Болбата и вытянул мяч в самом углу, а затем отличный момент был у Алана Патрика, но его мощный выстрел приняла на себя перекладина. Луганчане ответили опасным ударом со штрафного в исполнении Леднева – Пятов перевел на угловой. На исходе часа игры Луиш Каштру освежил команду тройной заменой, выпустив Коваленко, Тайсона и Марлоса, а чуть позже к ним присоединились Мораес и Додо. Хозяева тут же взвинтили темп и стали накатывать на ворота соперника атаку за атакой, однако все комбинации оставались без завершающего удара. В заключительной пятнадцатиминутке активизировались и подопечные Виктора Скрипника: дальний угол выцеливал Кабаев, но немного не попал, а после удара Хомченовского под самую штангу очередной сейв совершил Андрей Пятов. 0:0 – «Шахтер» и «Заря» играют вничью.

По завершении матча состоялась торжественная церемония награждения «горняков» золотыми медалями УПЛ сезона-2019/20 и вручение чемпионского трофея.

Свой следующий поединок команда Луиша Каштру проведет 4 июля в 19:30 с «Динамо» в Киеве.

«Шахтер» (Донецк) – «Заря» (Луганск) – 0:0 (0:0)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

«Шахтер»: Пятов (к), Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63).