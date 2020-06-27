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«ДНР» снова закрыла свои КПП на линии разграничения

27.06.20 23:08
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети

В «ДНР» приняли решение с 28 июня закрыть на въезд и выезд подконтрольные «республике» КПП на линии разграничения на Донбассе. Соответствующий «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский на своей странице в соцсети написал, что «граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине».

Также сообщается, что «обращения граждан, оказывавшихся в сложных жизненных обстоятельствах будут рассматриваться оперативным штабом в порядке предусмотренном ранее».

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