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В Славянске – 191: На Донетчине за сутки 39 новых случаев COVID-19 (Карта)

28.06.20 08:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За 27 июня в Донецкой области подтверждены 39 новых случаев COVID-19. Все – в Славянске. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые инфицированные – все женщины (34, 41, 42, 44, 46, две 49 лет, 54, две 55 лет, 57, 58, три 59 лет, 60, две 61 года, три 62 лет, семь 63 лет, две 65 лет, две 66 лет, три 69 лет, 70, 71, 83, 85 лет). Двое из них – медработница.

Все случаи связаны с контактом с людьми, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 480 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 194 пациентов;
  • находятся на лечении – 277 человек;
  • летальных случаев – 9.

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