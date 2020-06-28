Обсервация в «ДНР»: Людей поселили в палатки (Фото)

В «ДНР» решили пропустить 30 человек, которые несколько дней находились в «буферной» зоне перед КПП «Еленовка». Люди пересекли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их отказались пускать в «республику», так как граждане не были внесены в разрешительный список. При этом все люди имеют прописку в Донецке.

По правилам «ДНР», все прибывшие через линию разграничения должны пройти 14-дневную обсервацию. Но во всей «республике» для этой цели смогли подготовить только одну больницу – больницу профзаболеваний, расположенную на «Мотеле» в Донецке. Она была полностью заселена 25 июня первыми прибывшими с подконтрольной Украине территории.

Поэтому для обсервации людей, прибывших в «республику» 25-27 июня, рядом с больницей профзаболеваний создали палаточный городок. В «ДНР» уверяют, что городок оборудован всем необходимым: есть генератор, привезли полевую кухню, трава скошена, весь лагерь стоит на поддонах, в палатках проживают по 4 человека.

Правда, как свидетельствуют фото, в палатках не соблюдается дистанция между кроватями – расстояние меньше метра.

Фото из соцсетей

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушили распорядился с сегодняшнего дня, 28 июня, опять закрыть линию разграничения. Пропуск людей в обе стороны прекращен.