Сводка из зоны ООС за 27июня: Версии сторон конфликта (Карта)

27 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил противник 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения», – говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись украинские позиции в районе Верхнеторецкого, Широкино, Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска, Орехово, Новотошковского.

«Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность», – отметили в штабе.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня – вел огонь из 82 мм минометов по украинским позициям близ пгт Мироновский.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заверяют, что за прошедшие сутки их позиции были обстреляны 9 раз. Обстрел велся в районах населенных пунктов Железная Балка, Каштановое, Минеральное, Донецк (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка. В поселке Александровка из-за военных действий произошло возгорание двух жилых домов. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

На момент публикации в «ЛНР» не сообщали свою версию ситуации на линии фронта.