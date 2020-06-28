Требовал $1200: В «ЛНР» задержали следователя

В «ЛНР» задержали следователя районного отделения «полиции» при получении взятки в размере 68 тыс. руб. (28 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«23 июня после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 тыс. руб. из требуемых 1200 долларов США был задержан следователь следственного отделения Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД ЛНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый угрожал изменить меру пресечения фигуранту «уголовного дела», находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» при получении взятки задержали местного «министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Максима Протасова.