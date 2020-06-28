В «ДНР» от коронавируса умерли 70 человек

За последние сутки в «ДНР» выявлено 2 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает «минздрав ДНР».

Так, с начала пандемии по состоянию на 10:00 28 июня в «республике» зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 1119. Из них:

на лечении – 719 пациента,

выписаны – 330 человека,

летальных случаев – 70.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 480 инфицированных (выздоровели – 194 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).