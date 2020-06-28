RU
Все новости

В «ДНР» от коронавируса умерли 70 человек

28.06.20 10:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в «ДНР» выявлено 2 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает «минздрав ДНР».

Так, с начала пандемии по состоянию на 10:00 28 июня в «республике» зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 1119. Из них:

  • на лечении – 719 пациента,
  • выписаны – 330 человека,
  • летальных случаев – 70.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 480 инфицированных (выздоровели – 194 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк