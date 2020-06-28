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На Донбассе – 560: В Украине зарегистрированы почти 43 тыс. случаев COVID–19 (Карта)

28.06.20 10:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 28 июня, с начала пандемии в Украине зарегистрированы 42 982 случая COVID–19, из них 18 934 – выздоровели, 1 129 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Заболевание подтверждено у 3 147 детей и 6 580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

Число активных больных по состоянию на 28 июня составляет 22 919 человек. Наибольшее количество из них больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

Сейчас на госпитализации находятся 4 383 человека, из них 91 пациент подключена к аппарату ИВЛ.

Количество заболевших коронавирусом в разрезе регионов:

  • Винницкая обл. – 1833 (1179 выздоровели);
  • Волынская обл. – 2228 (693 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 419 (163 выздоровели), но по данным Донецкой облгосадминистрации480 случая COVID-19, из них 194 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1396 (746 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 2626 (943 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 568 (417 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 2300 (1096 выздоровел);
  • г. Киев – 4935 (1547 выздоровели);
  • Киевская обл. – 2506 (1288 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 646 (531 выздоровел);
  • Луганская обл. – 80 (58 выздоровели);
  • Львовская обл. – 5177 (741 выздоровел);
  • Николаевская обл. – 436 (281 выздоровел);
  • Одесская обл. – 1601 (725 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 310 (268 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 3568 (1738 выздоровели);
  • Сумская обл. – 295 (219 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1893 (1131 выздоровел);
  • Харьковская обл. – 2082 (1065 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 791 (541 выздоровел);
  • Черкасская обл. – 642 (454 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 4686 (1876 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 526 (145 выздоровели).

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 28 июня – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

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