На Донбассе – 560: В Украине зарегистрированы почти 43 тыс. случаев COVID–19 (Карта)

По состоянию на сегодня, 28 июня, с начала пандемии в Украине зарегистрированы 42 982 случая COVID–19, из них 18 934 – выздоровели, 1 129 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Заболевание подтверждено у 3 147 детей и 6 580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

Число активных больных по состоянию на 28 июня составляет 22 919 человек. Наибольшее количество из них больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

Сейчас на госпитализации находятся 4 383 человека, из них 91 пациент подключена к аппарату ИВЛ.

Количество заболевших коронавирусом в разрезе регионов:

Винницкая обл. – 1833 (1179 выздоровели);

Волынская обл. – 2228 (693 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели);

Донецкая обл. – 419 (163 выздоровели), но по данным Донецкой облгосадминистрации – 480 случая COVID-19, из них 194 выздоровели);

419 (163 выздоровели), но по данным Донецкой облгосадминистрации 480 случая COVID-19, из них 194 выздоровели); Житомирская обл. – 1396 (746 выздоровели);

Закарпатская обл. – 2626 (943 выздоровели);

Запорожская обл. – 568 (417 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 2300 (1096 выздоровел);

г. Киев – 4935 (1547 выздоровели);

Киевская обл. – 2506 (1288 выздоровели);

Кировоградская обл. – 646 (531 выздоровел);

Луганская обл. – 80 (58 выздоровели);

80 (58 выздоровели); Львовская обл. – 5177 (741 выздоровел);

Николаевская обл. – 436 (281 выздоровел);

Одесская обл. – 1601 (725 выздоровели);

Полтавская обл. – 310 (268 выздоровели);

Ровенская обл. – 3568 (1738 выздоровели);

Сумская обл. – 295 (219 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1893 (1131 выздоровел);

Харьковская обл. – 2082 (1065 выздоровели);

Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 791 (541 выздоровел);

Черкасская обл. – 642 (454 выздоровели);

Черновицкая обл. – 4686 (1876 выздоровели);

Черниговская обл. – 526 (145 выздоровели).

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 28 июня – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).