Море почти как в Крыму: Три плюса и четыре минуса отдыха в Бабах-Тараме (Фото)

Бабах-Тарама – небольшой поселок, расположенный на побережье Азовского моря между Мариуполем и Бердянском. Если вы любите не просто отдых на море, а отдых в окружении природной красоты, то вам понравится здесь. Если же вам нужен массированный сервис и вечерние развлечения, то Бабах-Тарам не для вас, не тратьте время на дорогу, передает «Сайт города Мариуполя».

Тем более что добраться туда не просто. Существует только два варианта – либо своя машина (или такси), либо пешком. Дело в том, что автобусы сюда не доезжают, останавливаются в Урзуфе, а оттуда до Бабах-Тарамы около 2 км по грунтовой дороге.

«Наш поселок очень любит мариупольская элита ("элит-квартал" от любопытных защищает шлагбаум, – ред.). Здесь многие большие начальники из Мариуполя настроили себе дома. И донецкая верхушка тоже есть», – говорит местная жительница Мария Феофановна, торгующая на небольшом рыночке вареной кукурузой.

Она помнит еще времена, когда Бабах-Тарама состояла всего из 12 домов. «А потом расстроились – видите как!», – говорит пенсионерка.

Центр поселка – это магазин. Больше никаких атрибутов центра здесь нет. Ни сквера, ни лавочек, ни магазинчиков, ни курортного рынка.

Маленький рынок представляет собой сама Мария Феовановна и ее спутник, мужчина средних лет, торгующий здесь своими овощами.

Из достопримечательностей в поселке – только памятник рыбаку с большим осетром на руках.

Бабах-Тарама – рыбацкое поселение. И многие годы рыбная ловля была основным источником дохода для немногочисленных местных жителей, о чем свидетельствуют лодочные гаражи, уставленные вдоль побережья.

«Где отдыхать, что выбирать – это ведь вопрос приоритетов. Мы с мужем здесь уже третий год подряд отдыхаем. Нам в Урзуфе некомфортно. Там шумно, и на пляже ступить некуда от постилок. А здесь тишина, уединение, чистое море. Здесь мы получаем все, что нам нужно для отдыха», – говорит пожилая пара, не спеша спускающая к пляжу.

У отдыха в Бабах-Тараме есть свои плюсы.

Во-первых, – красивая природа. Поселок расположен на обрыве, покрытом степными травами и деревьями. Дальше – на несколько километров только море и девственная степь.

А еще здесь в воде вдоль берега тянется полоса камней. Вода в море из-за этого кажется еще прозрачнее. Немного (очень отдаленно, конечно) напоминает Крым.

Во-вторых, невысокие цены. «Мы цены здесь не задираем, потому и на сезон не жалуемся. Нормально стартовали, в принципе, так же, как и в прошлые годы», – говорит владелица одного из мини-пансионатов.

Она предлагает отдыхающим небольшие «бунгало» на трех человек со всеми удобствами, террасой, но с общей кухней – за 500 и 600 грн в сутки. Территория ее пансионата маленькая, но благоустроенная, вся в цветах. Тут тебе и бассейн, и книги для детей, и много зелени.

К морю – 5 минут по пологому спуску.

«Самое дешевое жилье у нас сдают в частном секторе всего по 50 грн с человека в сутки. Но, конечно, туалет и душ в таком случае – общие. Но есть и по 1000 грн в сутки, с бассейнами. На любой вкус есть жилье. Вы спуститесь чуть ниже, посмотрите, какие там пансионаты», – советует Мария Феофановна.

Ниже – сразу несколько баз отдыха. Здесь предлагают действительно комфортные условия. Домики с террасами, мангальной зоной, беседками, детскими площадками, шезлонгами и даже собственным пляжем.

«Спуск к пляжу пологий, но мы ходим не сюда, а на "городской пляж" (так в Бабах-Тараме называют организованное место для купаний, там есть спасатели и больше всего людей, – ред.)», – говорят харьковчане, приехавшие в Бабах-Тараму впервые.

Им здесь все очень нравится. Домики с удобствами, кондиционером, всей необходимой кухонной техникой и посудой. Есть где провести вечера. Есть чем занять ребенка.

Но цены при таком размещении стартуют от 1200 грн в сутки.

Можно расположиться в пансионате попроще (800 грн в сутки за четырехместный двухкомнатный номер). Там не так современно, но зато на территории есть свое кафе, где можно пообедать.

В общем, вариантов размещения много, и без заоблачных цен.

В-третьих, несмотря на отсутствие качественного досугового сервиса, здесь есть кафе, где можно заказать комплексный обед, есть место, где можно выпить пива и поесть чебуреков. Все это осталось еще со времен «совка», но главное, что такая возможность есть.

Первый и главный минус – транспортное сообщение.

Во-вторых, доступ к морю. Поселок расположен на обрыве, поэтому таких доступных пляжей, как на Белосарайской косе или в Мелекино, здесь нет. К морю надо спускаться, в какой бы точке поселка вы ни жили. Есть пологие спуски, есть крутые лестницы, но все это – походы вверх/вниз каждый день.

В-третьих, здесь не чем заняться вечерами, кроме как жарить мясо на мангале на обрыве с красивым видом. Поэтому Бабах-Тарама подходит для семейного уединенного отдыха, но не для молодежи.

В-четвертых, на пляже отсутствует инфраструктура. Кроме спасательного пункта, там нет ни воды, ни раздевалок, ни лежаков, ни кафе.

Иногда по берегу ходят продавцы традиционных приморских вкусняшек (рыбы, мороженого, кукурузы и т.д.), но если вы их не дождетесь, то идти за водой, едой, напитками придется опять-таки в гору.

Напомним, что ранее демонстрировались иные курортные поселки Азовья – Урзуф, Мелекино, Ялта, Юрьевка и Белосарайская коса.