Несмотря на закрытие КПП в «ДНР»: КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» продолжают работу

Несмотря на закрытие в «ДНР» «республиканского» контрольно-пропускного пункта «Еленовка», на данном транспортном коридоре украинский КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать.

Как уточняют в Донецком погранотряде, пропуск граждан будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.00. «Впрочем, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет», – отметили пограничники.

Так, сегодня, 28 июня, с утра со стороны «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое» пока не прибыл ни один человек.

«Граждан, которые прибывают на КПВВ со стороны контролируемой территории, украинские пограничники информируют о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию, отказываются от путешествия», – продолжают в погранотряде.

Пограничники напоминают, что если люди пересекут КПВВ, но их не пустят в «ДНР», то при возвращении на контролируемую территорию в обязательном порядке нужно будет установить приложение «Дій вдома» и пройти двухнедельную самоизоляцию. «В то же время граждан, не имеющих возможности установить приложение "Дій вдома", с их согласия направляют на 14-дневную обсервацию в учреждения, определенные для этих целей местными органами власти», – рассказали в погранотряде.

Украинские пограничники, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 12 июня № 480, отказывают в пропуске лицам, прибывшим из «Л-ДНР», которые не дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса «Дій вдома» и отказались от обсервации.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко дополнил, что также на Донетчине продолжает работать КПВВ «Марьинка» – ежедневно с 11:00 до 14:00. Но при этом «ДНР» не пропускает граждан через свой КПП «Александровка». Поэтому и украинский КПВВ никто не пересекает.

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушили распорядился с сегодняшнего дня, 28 июня, опять закрыть линию разграничения. Пропуск людей в обе стороны через КПП «Еленовка» прекращен.