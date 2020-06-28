Итоги 27 июня: За день КПВВ «Станица Луганская» пересекли 826 человек

За 27 июня через КПВВ «Станица Луганская» было пропущено 826 человек, из них: 465 на подконтрольную Украине территорию и 361 – в «ЛНР». Об этом сегодня сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он отметил, что на КПВВ электрокарами ГМ «Пролиска» за вчерашний день воспользовались 330 человек.

Каплин напомнил, что движение электрокаров на пешеходном мосту Станицы Луганской волонтеры возобновили 25 июня. Проезд в них бесплатный, но с соблюдением всех мер карантина: посадка в электрокар исключительно в маске, и до трех человек с соблюдением дистанции (вместо семи). «Водители миссии обеспечены респираторами и защитными очками, дезинфекция поверхностей электрокара и поручней производится после каждой поездки», – уточнил Евгений.

Электрокары работают ежедневно с 9:00 до 17:00.

Категории лиц, которые перевозятся на электрокарах:

лица с инвалидностью 1-ой группы;

немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Как сообщалось ранее, 19 июня на КПВВ «Станица Луганская» возобновился пропуск лиц обеими сторонами. Выехать из «ЛНР» могут все желающие лица, пересечь украинский КПВВ можно при наличии электронного пропуска и обязательном прохождении 14-дневной или самоизоляции с установкой приложения «Дій вдома», или обсервации.

В «ЛНР» пускают лишь людей, которые имеют регистрацию на неподконтрольной территории Луганской области. При этом люди должны быть внесены в специальный список, который согласовывает «МИД ЛНР».