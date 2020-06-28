Как прервать самоизоляцию: Самостоятельно сдать ПЦР-тест на COVID-19 нельзя

Самостоятельно сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию или обсервацию, нельзя. Это можно сделать только через лечащего врача. Об этом сообщила жительница Мариуполя Алина, чей муж-моряк после возвращения из рейса сейчас находится на самоизоляции, передает «Сайт города Мариуполя».

Сергей проходит самоизоляцию дома в Мариуполе, подключившись к единому электронному сервису «Дій вдома».

Оказалось, просто самостоятельно сдать тест нельзя. «Самостоятельно сданный тест не повлияет на отмену изоляции», – отметила Алина.

Как сообщила супругам менеджер программы «Дій вдома», все вопросы нужно решать с лечащим врачом. Медик направит на тестирование, после полученного ответа врач должен внести сведения в программу «Дій вдома».

«Пока дождемся ответа, его внесут в систему, и двухнедельная изоляция закончится», – отметила Алина.

Сегодня Сергею в день приходит от 3 до 5 уведомлений программы «Дій вдома». Однажды сразу было 4 раза подряд – и 4 раза подряд он отсылал свое селфи. Но в ответ поступали sms-сообщения, что мужчина контроль не прошел, что он нарушил правила пребывания по месту регистрации. «Мы даже ждали, что приедет полиция, но потом программа заработала», – рассказала Алина.

Сергею осталось просидеть на изоляции менее недели, и после этого семья думает полноценно отдохнуть.

Как сообщалось ранее, лица, которые прибывают через в Украину из-за границы, а также через линию разграничения из «Л-ДНР», должны проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию Для этого они обязаны установить мобильное приложение «Дій вдома». Без наличия данного приложения пограничники имеют право не пропустить человека через КПВВ.

25 июня Кабинет министров разрешил прекращать самоизоляцию или обсервацию людям, которые сдали ПЦР-тест на COVID-19 и его результат не подтвердил наличие заболевания.