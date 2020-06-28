Палатки с кондиционером: В Донецке показали условия проживания в обсервации (Фото)

В Донецке в мобильном госпитале для прохождения обсервации установлены сейчас находятся 55 человек. Данный палаточный городок открыли 27 июня на территории клинической больницы профзаболеваний, расположенной в районе «Мотеля».

В пресс-службе «МЧС ДНР» уточнили, что вместимость госпиталя – 56 человек, есть возможность увеличения числа коечных мест до сотни. Всего установлено 14 каркасных палаток и пневмокаркасных модулей, которые обеспечены электричеством и водой.

Дончанка Майя Пирогова посетила данный городок.

«Людей, которые приехали из Украины, на КПП "Еленовка" забирали автобусами и привозили сюда, в больницу профзаболеваний. Но чтобы они не соприкасались с теми, кто был размещен на обсервацию в больнице 25 июня, министерство по чрезвычайным ситуациям развернуло большой палаточный городок. Здесь нормальные условия, даже есть и душевые кабинки с горячей водой. Все "домики" одинаковые, в каждом из них – 4 кровати, стол, 4 стула, кондиционер, розетки», – прокомментировала она.

Вода и питание предоставляются проживающим самой больницей. «Пребывание, питание, диагностическое обследование, лечение в случае необходимости будет произведено бесплатно. Все прибывшие считаются пациентами, и как на иных для них выделяется довольствие», – пообещала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Первые люди прибыли в городок вечером 27 июня, им выдали сухой паек, а со следующего дня начали предоставлять трехразовое питание. Для приема пищи установлена отдельная палатка-«столовая».

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушили распорядился с сегодняшнего дня, 28 июня, опять закрыть линию разграничения. Пропуск людей в обе стороны прекращен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube