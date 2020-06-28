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Приедет Красный Крест: КПВВ «Станица Луганская» закроют на 2 часа

28.06.20 13:32
Ольга Кобцева / Фото из открытых источников
Ольга Кобцева / Фото из открытых источников

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» 29 июня приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой в «ЛНР» гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сегодня, 28 июня, сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«Обращаем внимание граждан, что в понедельник, 29 июня, КПВВ "Станица Луганская" приостановит пропуск граждан с 17:00 до 19:00 в связи с тем, что на территорию Республики будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК», – цитируют Кобцеву метсные интернет-ресурсы.

Она призвала всех, кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска.

Как сообщалось ранее, МККК приостановил доставку гуманитарных грузов с подконтрольной Украине территории в «ДНР».

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