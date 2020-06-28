Живет в «ДНР: Сторонник Гиркина получает украинскую депутатскую пенсию

Первый секретарь Славянского горкома КПУ Анатолий Хмелевой, который весной 2014 года сотрудничал с незаконным вооруженным формированием Игоря Стрелкова (Гиркина) и вместе с ними сбежал в «ДНР» после освобождения Славянска, до сих пор получает украинскую пенсию. Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

«Причем, пенсию не простую, а депутатскую. Хмелевой в 1994-2002 гг. был народным депутатом от КПУ (II и III созыв). И теперь имеет право на соответствующую пенсию. Средний размер таких пенсий по официальным данным в 2017 году составил 15 152 грн. Таким образом за 2014-2017 гг. государство Украина заплатило террористу Хмелевому около полумиллиона гривен», – отметил Казанский.

В Пенсионном фонде Украины журналисту отказались предоставить информацию о Хмелевом. Данные от ПФУ удалось получить через депутатский запрос.

«Деньги перечисляются Хмелевому на счет в банке. Самое поразительное, что министерство соцполитики за прошедшие годы прекратило выплату пенсий тысячам переселенцев, которых заподозрили в том, что они на самом деле живут в ОРДЛО, и занимаются пенсионным туризмом. А тут открытый террорист и друг Гиркина, который является вторым секретарем компартии "ДНР", не выезжая в Украину и постоянно находясь в ОРДЛО уже три года, продолжает получать по 15 штук в месяц. Как это может быть? В голове не укладывается. Украинские налогоплательщики сами содержат своих же убийц», – пишет Казанский.

Журналист напомнил, что Хмелевой стал сотрудничать с «ДНР» после захвата Славянска россиянами в апреле 2014 года. 30 апреля вместе с группой других депутатов городского совета Хмелевой организовал внеочередную сессию и отстранил от власти мэра города Нелю Штепу.

После этого Хмелевой возглавил «координационный совет» города и постановил выделить помещения «самообороне Славянска». «В период оккупации города Хмелевой занимался организацией незаконного референдума ДНР, выступал от имени боевиков на местном телевидении, а также активно помогал боевикам Стрелкова-Гиркина», – уточняет журналист.

После освобождения Славянска украинской армией Хмелевой вместе с людьми Гиркина выехал в Донецк, где занимался созданием «компартии ДНР» и стал ее вторым секретарем.

В 2016 году Хмелевой от имени «компартии ДНР» направлял депутатам российской Госдумы обращение, в котором просил признать независимость «ДНР».

В апреле 2017 года российская газета «Московский комсомолец» рассказала о том, как Хмелевой организовал в Макеевке встречу членов НВФ «ДНР», принимавших участие в боевых действиях за Славянск против украинских военных.