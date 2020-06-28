Чуть не погибла в Снежном и в Киеве: Переселенка жила во взорвавшемся на Позняках доме

27-летняя переселенка из Донецкой области Валерия Шипуля сейчас живет в Киеве. Летом 2014 года на ее глазах снаряд уничтожил жилой дом в Снежном. Там погибли 11 человек. Спустя 6 лет в многоэтажке на киевских Позняках, где девушка снимала квартиру, произошел уже невоенный взрыв. Погибли пятеро, пишут «Свои.City».

В густонаселенном киевском жилмассиве Позняки мощный взрыв прогремел в воскресенье, 21 июня. Погибли 5 человек. Вероятной причиной взрыва называют утечку газа.

В этом доме снимала квартиру и Валерия Шипуля. Девушка родилась в рубашке, в тот выходной ей «повезло» работать. Звонок о происшествии ее застал в другой части города, на Печерске, недалеко от офиса газеты «Голос UA», где она работает три года.

Валерия Шипуля

Водитель опоздал на пять минут, и это спасло жизни пассажиров

6 лет назад Валерия стала свидетельницей другой трагедии. На ее глазах 15 июля 2014 года рухнул пятиэтажный дом и рядом стоящее здание налоговой инспекции в родном городе Снежное. Озвучиваются данные, что тогда погибли 11 человек, многие были ранены.

В тот день Валерия с двоюродной сестрой ехала на Азовское море: родители отправили девушек подальше от военных действий.

«Мы приехали на автовокзал, было ранее утро. Водитель задержался, поэтому мы выехали с опозданием минут на 5-7. Эта задержка спасла жизнь всем людям, находившимся в автобусе. На выезд из Снежного есть только одна дорога, которая проходит возле пятиэтажки и налоговой. Когда автобус подъезжал, один снаряд влетел в налоговую, второй – в жилой дом. В один момент пятиэтажка сложилась, похоронив под плитами десятки людей. Налоговая тоже сложилась, как карточный домик, но там никого не было», – вспоминает снежнянка.

По мнению Валерии, если бы водитель не задержал выезд, автобус мог бы оказаться в зоне попадания снаряда.

Разрушенный дом в Снежном, июль 2014 года / Фото из соцсетей

Через два дня, 17 июля 2014 года, был сбит авиалайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Это произошло в Грабово, недалеко от Снежного, где живут родители Валерии. Тогда все 298 человек, летевших из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли.

Вышла из дома за 10 минут до взрыва

Спустя 6 лет Валерия вновь видит руины жилого дома – того, где жила. Взрыв произошел в 6-м подъезде 10-этажки на углу улицы Соломии Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко. Разрушены с 5 по 8 этажи здания. А квартира, которую арендовала собеседница, находится на 9 этаже.

«За несколько дней до трагедии к нам приходили работники "Киевгаза", меняли газовые счетчики. В квартире, где я жила, счетчик заменили 16 июня. Меня напрягли слова мастера после работы: "Ну, вы следите, перекрывайте газ на всякий случай". Они поставили непонятные по внешнему виду заглушки, ненадежные, что ли. И я постоянно перекрывала газ. Вскипятила чайник – перекрыла, сварила борщ – то же самое», – рассказывает Шипуля.

21 июня Валерия работала. Она проснулась, умылась, позавтракала, оделась и вышла из подъезда. Буквально за 10 минут до взрыва. На работу ее подвозил знакомый. Когда они подъезжали к редакции, позвонила соседка.

Когда я услышала, что взорвался наш подъезд, впала в шок. Первым делом подумала, что это какая-то чушь

Знакомый привез Валерию обратно к дому. Там уже были спасатели из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиция, «скорая помощь». Стоял запах газа. Спасатели отгоняли всех от дома, говорили, мол, будет второй взрыв.

«Набрала хозяина квартиры, он уже был в курсе событий. Соседка рассказала, что от взрыва ее вместе с кроватью подбросило вверх. Соседи помогали друг другу выбраться из квартир. Можно только представить, какой страх был у людей, заточенных на верхних этажах. Лестничные проемы с четвертого по девятый этаж полностью разрушены, моих соседей эвакуировали через крышу», – поясняет девушка.

Последствия взрыва в доме на Позняках в Киеве / Фото ГСЧС

В квартире остались вещи и документы

С момента происшествия Валерия не смогла попасть в арендованную квартиру, чтобы взять хотя бы необходимое.

«Читала, что дом нестабильный и в любой момент может обвалиться. Поэтому жильцов не пускают, чтобы забрать вещи и документы, да и сами спасатели не рискуют. Но есть небольшая надежда. Звонила в Киевскую городскую госадминистрацию. Там мне сказали, что будут срезать верхние плиты. А пока доступа к квартирам на верхних этажах нет. В первую очередь хотелось бы получить ноутбук, потому что он меня кормит. А купить новый не представляется возможным», – говорит она.

Из документов у Валерии с собой только паспорт, который постоянно лежит в сумочке. Все остальное осталось в квартире. Учитывая, что все документы были получены в неподконтрольном сейчас Снежном, девушка уже представляет, какие круги ада ей придется пройти, чтобы восстановить диплом и загранпаспорт.

Другие пострадавшие Валерии не рады

После взрыва жильцы дома создали инициативную группу. Валерия там тоже состоит. Но в последнее время некоторые владельцы квартир дают понять, что она и другие арендаторы там лишние.

«Мол, они владельцы, а мы всего лишь съемщики. Помимо меня, таких еще шесть человек. Нам помощь или компенсация не нужна, нам бы иметь возможность забрать свои вещи и технику, к тому же, они целые и невредимые», – объясняет Шипуля.

Все пострадавшие жильцы дома оставили свои номера телефонов полиции. По словам Валерии, некоторые уже ездили давать показания. Девушка уверена, что скоро и ее вызовут.

«Сейчас идет разбирательство, кто виноват. Во всех СМИ трубят, что в квартире, предположительно ставшей центром взрыва, проживала "маразматичная бабуля", мол, она во всем виновата. А я ее лично знала, это Людмила Яковлевна. Очень жаль, что она погибла. Женщине было под 80, она вела здоровый образ жизни и даже ездила в Индию на духовные практики. А еще она была активисткой нашего подъезда, например, собирала деньги на новые двери. Разве стали бы жильцы дома доверять сбор средств "выжившей из ума" женщине?», – недоумевает переселенка.

По данным Валерии, погибшая Людмила Яковлевна еще в 9 утра просила соседей позвонить в «Киевгаз», потому что учуяла запах газа. В газовой службе звонок приняли, но никто не приехал.

«А сейчас все события перекручиваются, чтобы из нее сделать виновницу», – считает девушка.

Помогли друзья и коллеги

Сейчас Валерия временно живет у знакомых, в десяти минутах ходьбы от дома по Крушельницкой. Она постоянно в готовности: вдруг скажут, что можно забирать вещи.

Из скромности девушка ни у кого ничего не просила, понимая, что из-за карантина многие оказались без работы и средств к существованию. Но родственники и близкие друзья сами предложили поддержку. Девушка приятно удивлена. Она не ожидала, что поможет столько людей: начальство, коллеги, знакомые и посторонние люди.

«Мне пишут и звонят, одни просят номер банковской карточки, другие хотят передать одежду, обувь, постельное белье и прочее», – делится пострадавшая.

Валерия Шипуля не отчаивается.

«Мне всего лишь 27 лет, а я уже столько горя видела. Врагу такого не пожелаешь. В 2014 году обустраивалась в Славянске, так как Снежное было оккупировано. Через пару лет переехала в Киев – опять поиск жилья и работы. И вот сейчас жизнь перевернулась с ног на голову. Но я оптимист. А как иначе?», – резюмировала она.