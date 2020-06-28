Самые непредсказуемые – старики и дети: Как отдыхают на Азовском море в Мариуполе (Фото)

Пляжный сезон на Азовском побережье в этом году начался с опозданием. В Мариуполе он продлится до середины сентября. Но если в прошлом году уже в апреле стояла по-настоящему летняя жара, то в этом сильные циклоны, грозовые дожди и штормовой ветер отсрочили наступление и лета, и пляжного сезона почти на две недели. Карантин тоже поспособствовал этому – городские пляжи официально открылись для купания только к концу мая, передает «Радио Свобода».

В этом году отдыхающих заметно меньше. В основном, это местные жители, пожилые люди и родители с маленькими детьми.

Туристов из других областей и из «Л-ДНР» пока нет – КПВВ закрыты.

В среднем, на пляжи города ежедневно приходят от 7 до 10 тысяч человек. В выходные дни число отдыхающих достигает 15 тысяч в день. Цифра, казалось бы, внушительная, но только на первый взгляд. Если сравнивать предыдущие годы, то в разгар сезона на пляжи приходило до 50 тысяч.

О ношении масок речи не идет – места на пляже много, каждая группа отдыхающих спокойно соседствуют между собой на приличном расстоянии.

За отдыхающими постоянно наблюдает аварийно-спасательная служба. Спасатели говорят, что старики и дети – самые непредсказуемые категории.

Первые рискуют перегреться и получить инсульт или инфаркт. Потому большинство из них выбирают места в тени деревьев, под навесами и зонтами. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Вторые, за кого опасаются спасатели, – дети. Они прикрываясь фразой «а мне мама разрешила», частенько прибегают на море без сопровождения взрослых. И их не очень беспокоит, что написано на волнорезах.

По словам спасателей, с начала летнего сезона обстановка на пляжах спокойная. Из инцидентов – один потерявшийся ребенок, которому отыскать маму помогла полиция, да юный пловец, нахлебавшийся воды.

Пляжи города продолжают обустраивать. Вот уже и спуск на пляж готов:

А вот стоянка для велосипедов:

Есть и новые раздевалки, и лежаки с навесами:

Горячие пирожки, мороженое и пахлава на пляже остаются неизменными. Как и общественное питание – все осталось на уровне прошлого года.

Загорают на Азове с раннего утра и до последних лучей солнца. Ограничений для посещения пляжа нет, многие, в основном молодежь, задерживаются на берегу до наступления темноты.

Напомним, что ранее демонстрировались курортные поселки Азовья – Урзуф, Мелекино, Ялта, Юрьевка, Белосарайская коса и Бабах-Тарама.