В «ДНР» рассказали, кому положено муниципальное жилье

«Правительство ДНР» утвердило порядок предоставления жилья маневренного фонда отдельным категориям лиц.

В соответствующем «постановлении» говорится, что маневренный фонд – отремонтированное муниципальное жилье, которое предоставляется во временное пользование лицам, пострадавшим от военных действий на основание договора аренды (заключается на 1 год).

Жилье выдается из расчета 6 кв. м на человека.

В этой связи «администрациям» городов и районов поручено распределить свой маневренный фонд.

Такое муниципальное жилье в «ДНР» должно предоставляться:

семьям погибших (умерших) «военнослужащих», не имеющим жилья в «ДНР», которые совместно проживали с погибшим (умершим):

супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке и не заключившая (не заключивший) повторный брак;

родители, в том числе усыновители;

дети, в том числе рожденные в течение 9-месячного срока после гибели (смерти), а также усыновленные, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они получили инвалидность до достижения ими возраста 18 лет, и не вступившие в брак.

семьям «военнослужащих», не имеющим жилья в «ДНР» (перечень лиц аналогичен первому пункту); лицам, жилье которых находится в «ДНР», и которое полностью или частично разрушено вследствие ведения боевых действий; перемещенным лицам, не имеющим жилья в «ДНР», которым установлен «республиканский» статус перемещенных лиц и выдана соответствующая справка.

Чтобы получить временное жилье, человек должен подать заявление и ряд документов в «администрацию» населенного пункта, в котором он проживает. Заявка должна быть рассмотрена в срок до 30 дней. Но если нет свободного жилья в наличие – человека должны уведомить в течение 10 дней.

При отсутствии жилья на основании таких заявлений формируется очередь на его получение. Очередь сохраняется 2 года. Если квартира / дом так и не были выданы, то человек должен спустя 2 года повторно подать заявку.

Численность жилья в маневренном фонде в «ДНР» не сообщают.