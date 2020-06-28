Но отстоять можно: На Донбассе регулярно нарушаются конституционные права жителей

На Донбассе регулярно и систематически нарушаются конституционные права граждан Украины. Тем не менее, защитить свои права в суде абсолютно реально. Такое мнение высказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало, передает «Радио Свобода».

«У законодательства два аспекта: это соблюдение законодательства и возможность восстановить нарушенное право. Правозащитники по много раз, десятки и сотни раз за день встречаются с людьми, чьи права регулярно нарушаются. Как пример, сейчас ситуация на контрольно-пропускных пунктах. И ранее – это вопросы, связанные с социальными выплатами, восстановление жилья, компенсации и так далее», – сказала Трало.

Она подчеркнула, что «права нарушаются достаточно регулярно и системно».

«Все-таки наша судебная система работает таким образом, что при наличии определенных усилий и затратив определенное количество времени, защитить свои права в суде абсолютно реально», – отметила правозащитница.

По ее словам, БФ «Право на захист» удалось восстановить права более 3 тысяч пенсионеров. А одно дело стало образцовым. «В этой сфере, конечно, самым важным было ведение образцового дела по пенсионным выплатам в Верховном суде в 2018 году. Это решение, которое потом стало образцовым для принятия решений всеми судами в аналогичных делах. На тот момент были еще проверки переселенцев. Если человек не проходил проверку, то его лишали выплат. Решение суда состояло в том, что независимо от того, где человек находится, не находится, – если он имеет право на пенсию по возрасту, пенсию в связи с инвалидностью, то не может вопрос выплат зависеть от его местонахождения или других такого рода обстоятельств», – пояснила Трало.

Также она привела пример еще одного успешного дела, связанного с карантином и закрытием КПВВ. «Это решение было связано с защитой прав женщины, которая в связи с закрытием КПВВ прожила на Станице Луганской около месяца в совершенно жутких условиях. И суд первой инстанции принял решение о компенсации морального ущерба за пребывание в таком положении больше месяца. Судом была признана противоправной бездеятельность местных органов власти, что они ей не помогли, не предоставили какие-то элементарные условия пребывания, оставили на произвол судьбы, хотя она к ним обращалась за помощью. И таким образом обязал эти органы местной власти компенсировать моральный ущерб человеку», – рассказала представительница БФ «Право на захист».

Нарушения Конституции Украины отмечаются и в жизни прифронтового Торецка. «Нарушений, как обычно, их очень много. Это нарушения и социальных, и трудовых прав, и права свободного перемещения, если мы говорим, что находимся в прифронтовой зоне. И если нас бомбят, – то это нарушение права жизнь. Это основное право человека, закрепленное и в Конституции в том числе», – говорит Владимир Елец, координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека в Торецке.

Он уверяет: сейчас, даже неподалеку от зоны боевых действий, реально защитить свои права в суде. «По нашим обращениям в суд, наверное, в 90% мы защищаем права. Другие 10% тоже надо разделить, потому что защита бывает очень сложной. И долгое время приходится заниматься этим. И это возможно даже в прифронтовой зоне, даже во время боевых действий», – сообщил Елец.

Владимир привел один из успешных случаев защиты конституционных прав: «Женщина каким-то образом попала в списки СБУ с формулировкой, что она участвовала в организации незаконного "референдума" за группировку "ДНР". При этом из-за попадания ее фамилии в список она была лишена возможности пользоваться банковскими картами и прочими социальными вещами, которые помогают человеку жить. Удалось с помощью юристов в суде защитить ее права».

«Очень часто восстанавливаем в своей работе права людей на получение пенсий, субсидий. Есть накладки бюрократические или нежелание работать», – описывает прифронтовые реалии правозащитник.

И Юлия Трало, и Владимир Елец советуют людям не бояться и не лениться защищать свои нарушенные конституционные права и обращаться за помощью к специалистам.