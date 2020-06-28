Повезло: ТОП-3 чиновников Донетчины, которые получили призы и выиграли в лотерее

В своих декларациях чиновники должны указывать не только свою недвижимость, авто и зарплату, но и другие источники доходов. Среди них и призы, и выигрыши в лотереях. Согласно поданным документам, в Донецкой области в 2019 года особо повезло трем чиновникам, передает «Вільне радіо».

Выиграла на акции 25,6 тыс. грн. Посчастливилось выиграть деньги специалисту отдела кадров Мариупольского горсовета Юлии Глинянского. Она получила приз от фирмы ООО «Фри Бренд».

Это агентство, которое проводит акции и розыгрыши на такой продукции, как чипсы, бытовая химия, банковские карты и алкоголь. Такие акции можно встретить в магазине типа «ищи код в упаковке, который ты можешь обменять на путевку в Египет или деньги» или «оформляет карточку и выигрывай деньги». Так, Юлия, вероятно, купила какую-то продукцию и выиграла 25 590 грн.

702 тыс. грн на лотереи. Получение приза в 2019 году декларирует также старший электромеханик участка Бахмутской дистанции сигнализации и связи «Донецкой железной дороги» Лариса Тодика. Женщине повезло, и она получила 702 000 грн от украинской государственной лотереи. Эти деньги женщина могла заработать на своем посту, работая по меньшей мере 5 лет.

«Привет. Вы выиграли миллион». На акционной продукции выиграла и бухгалтер одного из подразделений «Укрзализныци». Ирина Слаблюка декларирует, что получила подарок в денежной форме от фирмы ООО «Фри Бренд» по аналогии с Юлией Глинянской. Ирина выиграла, вероятно, самый большой приз – 1 млн грн.