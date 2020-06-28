В Мариуполе археологи раскопали плиту «вольного матроса» (Фото)

На этой неделе в Мариуполе на Старом кладбище волонтеры обнаружили фрагмент надгробного креста «вольного матроса» Федора Иванова-Сироты. Есть предположение, что это древнейшее захоронение моряка в городе, передает «Сайт города Мариуполя».

С 1834 года в Российской империи существовало особое сословие «вольных матросов». Изначально их цех был создан в Никополе и Алешках. Откуда родом Федор Сирота, еще предстоит выяснить.

На территории кладбища волонтеры также обнаружили старинные плиты четы Баевых. Плиты явно передвигали.

«Такое впечатление, что под советскими надгробиями скрывается забытый материк дореволюционного Мариуполя», – отметили представители общественной организации «Архи-город».

Кроме того, когда археологи начали чистить территорию, за одним из памятных крестов, они обнаружили фундамент неизвестного строения. Теперь археологи гадают, что это – Церковь Всех Святых, старинные склепы или постройки советских времен. Им это еще предстоит выяснить.

Напомним, в апреле на мариупольском старом кладбище археологи обнаружили древнее надгробие греков-переселенцев. Оно принадлежит Гавриилу Сахаджи и датируется 1834 годом. Именно в этом году «Мариупольский некрополь» произвел первое захоронение.