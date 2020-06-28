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Донетчина и Луганщина не готовы к ослаблению карантина, – Минздрав

28.06.20 17:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По итогам прошедшей недели к новому этапу ослабления карантина не готовы Киев и еще 11 областей, в том числе Донецкая и Луганская. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, в обеих областях Донбасса население недостаточно охвачено тестированием.

Переход областей к следующему этапу карантина с очередными ослаблениями возможен при условии соответствия эпидситуации в области всем следующим критериям в течение недели:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения не должна превышать 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов должно быть больше, чем 24 на 100 тыс. населения;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса должен быть менее 11%;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 должен быть менее 10%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 480 инфицированных (выздоровели – 194 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

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