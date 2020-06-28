Приходят с обыском: В Беларуси разное отношение к воевавшим на Донбассе за Украину и за «Л-ДНР»

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обещал одинаково преследовать белорусов, которые воевали за Украину, и тех, кто воевал в рядах «Л-ДНР». Однако практика разошлась с публичными декларациями: на самом деле спецслужбы преследовали проукраинских добровольцев, но лояльно относились к пророссийскиим комбатантам – им позволяли спокойно приезжать домой из «Л-ДНР», отдыхать, менять документы и снова возвращаться на войну. Об этом говорится в книге белорусских журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» о роли белорусов в российско-украинской войне на Донбассе, передает «Радио Свобода».

Так, до осени 2017 года ни один из воевавших за «Л-ДНР» них в Беларуси не предстал перед судом. Позже несколько бойцов все же были осуждены, но их приговоры оказались подчеркнуто мягкими (от «домашней химии» до 2 лет колонии). По мнению авторов, эти точечные аресты были лишь политической демонстрацией Лукашенко, который хотел убедить официальный Киев в том, что ему можно доверять. Однако ситуацию в целом эти аресты не изменили: сотни белорусов-республиканцев» избежали уголовного преследования.

Участниками военных действий на Донбассе параллельно занимаются две белорусские спецслужбы – Комитет государственной безопасности и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). «Работу они ведут действительно систематическую: тщательно мониторят всю информацию по теме, проводят обыски и беседы. Ряд не связанных между собой источников утверждает, что ФСБ напрямую передает КГБ данные о всех гражданах Беларуси, пересекающих неподконтрольный Киеву участок границы на востоке страны, поэтому недостатка информации у спецслужб нет. Другое дело, что их стратегия совершенно не соответствует декларациям Лукашенко. На добровольцев, воевавших на стороне Украины, при первой возможности заводят уголовные дела. А боевиков "Л-ДНР" берут на контроль, но преимущественно не трогают», – утверждают авторы книги.

Методика работы КГБ и ГУБОПиК выглядит следующим образом. К белорусу, приехавшему на родину из «Л-ДНР», практически сразу приходят сотрудники КГБ и (или) милиции. Проводится обыск: спецслужбы хотят удостовериться, что «ополченец» не привез с Донбасса оружие или наркотики. Затем члена незаконного вооруженного формирования (НВФ) расспрашивают о его участии в войне и дают подписать документ о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за наемничество.

«Впрочем, эта бумажка – чистая формальность. Даже если боевик после встречи с силовиками снова отправляется на Донбасс, то по возвращению его все равно не арестовывают и к ответственности не привлекают. И это крайне важный момент: спецслужбы не мешают боевикам опять ехать воевать против Украины. В апреле 2015-го, напомним, Лукашенко называл эти поездки "эскалацией конфликта", которой он допустить не хочет», – говорится в книге.

«Многие наши поехали домой, начхав на высказывания Лукашенко, – рассказывает снайпер "ДНР" Андрей Дюбанов, – Я же знаю много людей, которые вернулись в Беларусь – все они вполне нормально себя чувствуют. Да, вызывали КГБшники раза два, проверили. Убедились, что воевали на стороне "ДНР" – и претензий больше нет. А вот те, которые на стороне Украины – у них находят гранаты, оружие и сажают надолго. Лукашенко просто надо было сказать все это по ТВ, чтобы успокоить Европу».

Приезжал в Беларусь и сам Андрей Дюбанов. Его не смутил даже тот факт, что в конце 2018 года к его матери приходили КГБшники, провели с женщиной стандартную в таких случаях беседу. «Я уверен, что они не будут меня трогать. Просто это их обязанность – поработать, отработать и отписать бумажки. И на этом все заканчивается. Что они, попрут против России?», – рассуждает член НВФ.

Слова Дюбанова про добровольцев на стороне Украины не следует воспринимать совсем уж буквально: на момент написания книги «нашли оружие» только у одного бойца «Правого сектора» – Тараса Аватарова. Еще одного добровольца (Стаса Гончарова из «Азова») осудили за хулиганство и ряд других преступлений.

Но в целом статистика обескураживает: из четырех известных случаев приезда белорусских добровольцев на родину, два закончились мгновенным арестом и осуждением на длительные срока тюремного заключения.

«Главное, что меры предупредительного, законодательного характера сработали, мы видим уменьшение числа уехавших на Донбасс, а воевавшие на стороне АТО не возвращаются», – заявил в марте 2017 года начальник управления по противодействию экстремизму ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

Сценарий, где Лукашенко перед объективами телекамер говорит силовикам, что «никаких боевиков в стране быть не должно», а силовики демонстративно саботируют указания, – это ненаучная фантастика. Главы спецслужб просто лишились бы своих должностей после такой дерзости. А значит, силовики параллельно получили от Лукашенко совершенно другие указания, которые и выполняют по сей день.

По одной из версий, ключевую роль играет фактор Кремля: Лукашенко не хочет давать восточному соседу повод обвинить себя в «русофобии». «По линии МИД Беларуси всегда говорят, что это (привлечение "Л-ДНРовцев" к уголовной ответственности на территории Беларуси, – ред.) в компетенции других органов. В формальной обстановке посыл идет такой, что, мол, рассмотрим вопрос, а в неформальной – кивают на ту сторону, на Россию», – рассказывал соавтору книги Катерине Андреевой замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ноябре 2018 года.

По мнению авторов книги, главная причина лояльного отношения к бойцам «Л-ДНР» все же в другом: Лукашенко и его силовики не видят в них реальной угрозы для себя. Даже если члены НВФ не являются сторонниками действующей власти, они в любом случае часть того ментального дискурса, на котором построен политический режим Лукашенко с его антизападничеством, антидемократичностью и тоской по советскому прошлому. Они, скорее, будут сражаться против условного белорусского Майдана, чем против власти Лукашенко. Этим белорусские члены НВФ «ЛДНР» принципиально отличаются от белорусских добровольцев, вовевавших на стороне Украины.

«Спецслужбы Лукашенко видят в боевиках «социально близкий элемент». Российскую агрессию против Украины они, может, напрямую и не поддерживают, но порыв, заставивший соотечественников принять в этой агрессии участие, – понимают», – поясняется в книге.

Как сообщалось ранее, уголовная ответственность ждет на родине и граждан Казахстана, которые воевали на Донбассе. Так, было возбуждено около 120 уголовных дел, но до суда дошло 30 из них.