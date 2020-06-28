В «ЛНР» заявили, что у участников парада Победы не нашли коронавирус

В «ЛНР» медики не выявили случаев заболевания COVID-19 среди участников прошедшего в Луганске 24 июня парада Победы. Об этом сегодня, 28 июня, заявил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«Министерством здравоохранения проведено повторное тестирование участников парада. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено», – сказал он.

Напомним, что парад в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, проведение которого 9 мая пришлось отложить из-за коронавируса, состоялся в Луганске 24 июня. Участие в нем приняли около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано почти 120 единиц техники.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 480 инфицированных (выздоровели – 194 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).