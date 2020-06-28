Большинство украинцев убеждены, что коронавирус создали специально

66% украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно, из них 37% – убеждены, что COVID-19 был "»специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам». Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведено 31 мая – 4 июня, передает «Украинская правда».

Так, 37% респондентов выбрали вариант, что коронавирус был «специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам». Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус «сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью». Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса.

В то, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру, верят 18% опрошенных.

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждения охватывают такие взгляды:

естественное возникновения и впоследствии распространение в мире;

искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире;

специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам.

Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Людям, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайном распространении в мире, ставили дополнительный вопрос, в какой, по их мнению, стране был искусственно создан коронавирус? Вопрос задавали в открытой форме, то есть варианты ответов не предлагались.

70% респондентов считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 3% – Россию. Другие страны назывались реже.

Людям, которые верят в специальную разработку и распространение коронавируса, задавали вопрос, кто за это ответственен.

Половина респондентов (49%) затруднились ответить. В то же время, 26% считают, что Китай ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса, далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже.

Исследование проводилось с 31 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

В выборку не включали временно аннексированный Крым и неподконтрольные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4 % – для показателей, близких к 10%.