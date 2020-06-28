Иначе попадете в «ловушку»: В «ДНР» рассказали, при каком возрасте обязательно рекомендуют иметь загранпаспорт

В самой «ДНР» можно получить только один загранпаспорт – российский (бумажный, сроком на 5 лет). Но оформить его можно в «республике» только один раз – в момент подачи документов на вступление в гражданство РФ. Об этом в соцсети рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«И никак иначе! Если вы по каким-то причинам решили первоначально не получать загран себе и детям, а потом, вдруг, передумали, то вам придется ехать в Российскую Федерацию и подавать документы на загранпаспорт там», – рассказала она.

Селиванова акцентирует, что бюрократическая ситуация в «ДНР» и России такова, что обязательно нужно иметь загранпаспорт, если человек или его ребенок находятся в возрасте:

от 10 до 14 лет;

от 16 до 20 лет;

от 41 до 45 лет.

В противном случае человек попадет в «бюрократическую ловушку».

«Представим, у вас есть гражданский паспорт РФ. Вам исполнилось 20 или 45 лет и по закону РФ вы обязаны его заменить. На это дается 30 дней. Если сроки пропустили, то штраф составит от 2 до 3 тыс. руб. (833 – 1250 грн по местному курсу валют, – ред.). Для граждан РФ-ДНР есть нюансы. Если документы на первый свой паспорт вы подавали тут, в ДНР, то для его замены нужно выезжать в любой город на территории РФ. Ближайшие к нам – это село Покровское и Матвеев Курган. Заниматься вопросом замены паспорта можно только на следующий день, после того как вам исполнилось 20 или 45 лет, раньше нельзя. По законодательству, если человек подает документы по месту регистрации – то замена длиться 10 дней. Но мы-то с вами знаем, что у нас регистрации в паспорте РФ нет, и по законодательству для таких как мы – срок изготовления нового паспорта 30 дней. Поэтому, когда исполнилось, например, 45 лет: лично подаем в миграционку РФ пакет документов, ждем 30 дней, лично получаем новый паспорт на территории РФ», – поясняет Селиванова.

Как только исполнилось 45 лет, российский внутренний паспорт будет действителен еще 30 дней. «Въехать в РФ по нему вы, с больший трудом, но сможете, хотя не факт. Потому что обычно люди в таких случаях обращаются в российское консульство за спецдокументом для пересечения границы… А у нас в ДНР такого консульства нет. Но если все-таки удастся въехать в РФ, то начинается другая эпопея. Вы, по факту, не сможете выехать из РФ обратно в ДНР», – продолжает «депутат».

Она дополняет, что после того, как сдали старый паспорт в миграционку, там же выдадут временное удостоверение личности. «Но! Пересекать границу по нему нельзя! Значит, вернутся домой в ДНР вы не сможете. И получается, надо эти 30 дней где-то жить в РФ, чтобы дождаться получения нового паспорта», – акцентировала «депутат».

В этой ситуации не поможет и наличие «паспорта ДНР», т.к. он с наступлением 45-летнего возраста тоже становится недействительным (в «паспорт ДНР» не вклеивают фотографии по возрасту, нужно полностью менять «документ»).

А очередь на оформление «республиканского паспорта» сейчас – год. «Поэтому мучают меня смутные сомнения, что вы в течении 30 дней сможете заменить старый ДНР-паспорт на новый. А по временному удостоверению личности также пересекать границу нельзя», – пишет дончанка.

Она считает, что все эти сложности легко решаются, если на руках есть загранпаспорт РФ. «По нему вы беспрепятственно можете пересекать границу РФ и в одну и в другую сторону. Дается он на 5 лет. Оформить его можно на территории ДНР одновременно с оформлением первого гражданского паспорта РФ. Или после получения гражданского паспорта РФ, но уже на территории РФ. Стоимость оформления: для взрослого и детей 14-18 лет – 2 тыс. руб. (833 грн по местному курсу валют) и 1000 руб. (417 грн) для детей до 14 лет», – констатировала Селиванова.

«Кстати, о детях… Да, им тоже лучше сразу оформлять загранпаспорт. И вот почему… Ваш ребенок становится гражданином РФ вместе с вами. Его вписывают вам в гражданский паспорт. И как только ему исполниться 14 лет, вы должны везти его в Покровское или другой город РФ для оформления паспорта РФ. И вот тут наступает интересный момент: ввезти – вы его ввезли на территорию РФ (запись в вашем паспорте + свидетельство о рождении), а вот вывезти через 3-4 часа домой уже не сможете. Потому что по законам РФ, у него с 14 лет должен быть паспорт и пересекать границу он может только по нему. Вот так… И снова на помощь придет загранпаспорт РФ. Если он у ребенка есть, то проблем с пересечением границы не будет», – отмечает «депутат».

В итоге, если человеку до обмена паспорта РФ осталось менее 5 лет (а именно столько действует загранпаспорт), Селиванова советует обязательно получить загранпаспорт РФ. «Потратив 2-3 тыс. руб., вы не станете заложником бюрократической ловушки и сможете избежать серьезных сложностей при обмене паспорта», – резюмировала она.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения паспорта РФ является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года. Однако в «республиках» длительность такой очереди – год.

В Украине идентифицировали большинство лиц, которые получили в «Л-ДНР» российские паспорта, некоторых из них допрашивают на украинской стороне при пересечении линии разграничения.

Отметим, что российские паспорта, выданные для «Л-ДНР», не признают не только в Украине, но и в Польше, в Германии, в Литве, в Эстонии, в иных странах и в целом в Евросоюзе.