Оценить масштабы: В сети показали центральный парк Краматорска с высоты птичьего полета (Видео)

В сети появилось интересное видео центрального городского парка Краматорска – «Сад Бернацкого», в котором проходит реконструкция. 7-минутное видео снято с дрона, демонстрирует не только парк, но и окрестности во всех подробностях, передает «КраматорскPost».

Картинка не только позволяет полюбоваться захватывающими пейзажами и эклектикой природно-индустриальных видов, но также хотя бы приблизительно оценить масштабы выполненных и особенно – предстоящих работ.

Завершить реконструкцию планируют к концу года, власти обещают, что краматорчане увидят обновленную зеленую зону, которая станет уникальной не только для Краматорска, но и для Донецкой области. Проект очередного этапа озеленения «Сада Бернацкого» продолжился закладкой будущего дендропарка, в котором будет высажено 16 тысяч растений: 400 деревьев (только лиственных деревьев будет 29 пород), около 300 хвойных растений, более 30 видов цветущих и злаковых растений с картой цветения с апреля по октябрь.

Масштабная реконструкция «Сада Бернацкого» включает в себя как обновление самого парка, так и обустройство набережной, расчистку русел Торца и речушки Вторая Беленькая и массу других работ, которые ведутся с 2016 года. Подсчетам на начало этого года на реконструкцию было выделено и разыграно на тендерах около 300 млн грн, освоено – около 200 млн грн. На сколько в целом потянет еще и «дендропарк», пока точно неизвестно.