Ко Дню Конституции: Над Донецком летел украинский флаг (Фото, видео)

Сегодня, 28 июня, ко Дню Конституции Украины неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый украинский флаг в сторону неподконтрольного Донецка. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях, и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Флага Украины.

«Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске», – обратился волонтер с позывным «Оскар».

Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

Например, флаг на шарах видели в районе железнодорожного вокзала Донецка:

Над Донецком был замечен флаг Украины!!

Вітання зі святом! pic.twitter.com/pcP11sgKjz — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 28, 2020

Также в Донецке заметили двух подростков, которые по городу шли с голубым и желтым шарами. «Майский рынок, Донецк. День Конституции Украины. Смелые ребята», – анонсируется в сети фото.