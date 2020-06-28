В возрасте 60+: На Донетчине на 1000 женщин приходится лишь 564 мужчины

В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2247,6 тыс. чел.) составляют женщины и 45,4% (1871,3 тыс. чел.) – мужчины. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

На каждые 1000 женщин приходится 833 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, и в возрасте до 16 лет на каждые 1000 девочек приходится 1068 мальчиков. Однако уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах, и в результате в возрасте 60 лет и старше на 1000 женщин приходится лишь 564 мужчины.

Демографическая нагрузка в Донецкой области на каждые 1000 человек в возрасте 16-59 лет составила 716 человек (в среднем по Украине – 671 чел.).

Численность постоянного населения региона на начало 2020 года составила 4118,9 тыс. чел. Из общей численности: 3738,4 тыс. чел. (90,8%) проживают в городских поселениях и 380,5 тыс. чел. (9,2%) – в сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городского населения составляет 69,3%, сельского – 30,7%.