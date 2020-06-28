Один заболел, двое – выздоровели: Сводка по коронавирусу в Донецкой области (Карта)

За 28 июня в Донецкой области подтвержден 1 новый случай COVID-19. При этом 2 человека выздоровели. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
«Новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвердили у 46-летнего жителя Никольского района, которому предварительно диагностировали пневмонию», – уточнил губернатор.
Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 481 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 196 пациентов;
- находятся на лечении – 276 человек;
- летальных случаев – 9.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).
В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).