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Один заболел, двое – выздоровели: Сводка по коронавирусу в Донецкой области (Карта)

28.06.20 20:48
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: dnews.dn.ua

За 28 июня в Донецкой области подтвержден 1 новый случай COVID-19. При этом 2 человека выздоровели. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвердили у 46-летнего жителя Никольского района, которому предварительно диагностировали пневмонию», – уточнил губернатор.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 481 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 196 пациентов;
  • находятся на лечении – 276 человек;
  • летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 27 июня) – 76 случая СOVID-19 (58 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

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