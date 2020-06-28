Отваливается крыша, утеплитель: В Рубежном разрушается многоэтажка, которую не достроили для переселенцев (Видео)

В Луганской области для 10 переселенцев в прифронтовом Золотом отремонтировали квартиры, а вот в Рубежном до сих пор не могут достроить два многоквартирных дома, которые также предназначаются для внутренне-перемещенных лиц.

Так, в Северодонецке 10 переселенцам из Золотого, которые потеряли жилье, ко Дню Конституции вручили сертификаты на квартиры. Они снова возвращаются в свой город, но на расстояние 2-3 км от зоны боевых действий.

Среди счастливчиков и Наталья. Свой дом женщина потеряла из-за боевых действий. Вспоминает, как 2 года назад она с дочерью, сестрой и отцом убегали с окраины города, так как туда зашел противник.

«У нас во дворе уже были их военные. Нас выгоняли, ничего нам не отдали. Дали только 10 минут собрать вещи и уйти. Мы вышли с документами, собакой и котом», – говорит переселенка.

Наталья грустит, что отец не дожил до момента, когда закончились их мытарства по съемным квартирам.

«Мы пока квартиру не видели, нам только сейчас покажут. И как мы знаем из предварительной встречи с президентом Украины, квартира в жилом состоянии, но она без мебели. То есть в первую очередь нам нужно решать проблему со спальными местами», – отмечает Наталья.

Квартиры для переселенцев – из фонда оставленного жилья, которого в полуразрушенном Золотом много. На ремонт каждого помещения из государственного и областного бюджетов выделили свыше 200 тыс. грн. Для примера – в Северодонецке за такие деньги можно купить небольшую двухкомнатную квартиру.

Жилье, которое передали переселенцам, пока еще не в их собственности. Но вынужденные мигранты все равно счастливы.

В военно-гражданской администрации поясняют, почему квартиры восстанавливали именно в прифронтовом городе. «Вы поймите, они все из Золотого. У них у всех здесь были дома, сейчас живут родные, близкие. Они здесь работают на предприятиях угольной промышленности. И у людей спрашивали – согласны ли они получить жилье именно здесь?», – поясняет глава ВГА Золотого Алексей Бабченко.

10 квартир – передали.

А вот свыше 200 переселенцев не могут дождаться своих квадратных метров годами. 100-квартирный недострой находится в Рубежном. Дом построили именно для внутренне перемещенных лиц. Потратили около 70 млн грн. Но здание в эксплуатацию так и не ввели. А днями от него начало отваливаться утепление.

«Ветер, дождь, и его оборвало. Выстроили дом и все – так и стоит. Что там, как там – никто не знает», – говорит местный житель Виталий.

«Это уже второй раз. До этого и крыша летела, и трубы с котлов. Я знаю, что те рабочие, что этот дом строили, они материальчик-то разворовывали. Доходили слухи, что каждый себе на квартиру взял», – добавляет житель Рубежного Александр.

На данный момент никто из 4 тыс. переселенцев, проживающих в Рубежном, жилье так и не получил.

«Сегодня денег на завершение строительства нет. Мы обратились письмом в облгосадминистрацию по вопросу урегулирования этого вопроса. Но ответ пока не получили. Несколько раз собирали руководителей по поводу вручения каких-то ключей от квартир, но потом это все остановили. Потому что была проверка, как я понимаю, по вложению этих денег», – комментирует и.о. городского головы Рубежного Анатолий Бусенков.

Также работы приостановили еще в одном доме для переселенцев в Рубежном. Говорят, его не могут сдать в эксплуатацию из-за проблем с оформлением системы отопления.