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Плюс 4: На Луганщине – новые заболевшие коронавирусом

28.06.20 21:54
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19. Это жители Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

«Они из числа тех, кто вернулся из-за границы, или из круга ранее установленных контактных лиц. Все находятся на самоизоляции», – уточнили в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии на Луганщине коронавирус подтвержден у 80 человек, из них:

  • выздоровели – 58;
  • лечатся – 22 (5 – на стационаре: 1 в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 в КНП «Рубежанская центральная городская больница»; 17 – амбулаторно).
  • летальных случаев – 0.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июня в Украине коронавирусом заболели 42 982 человека (18 934 пациентов выздоровели, 1 129 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

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