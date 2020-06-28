Накануне, виртуально, с возложением: Как отметили День Конституции в городах Донбасса (Фото)

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечали 24-я годовщину принятия Конституции. В стране до 31 июля продлен карантин, поэтому на Донбассе не было традиционных концертов, фестивалей и других масштабных мероприятий, передают «Донецкие новости».

В административной столице подконтрольной Украине части Донетчины – Краматорске –появились мобильные мольберты с отдельными статьями Конституции. Так местные активисты решили напомнить горожанам о гарантиях Основного Закона, и о том, что он не всегда и не в полной мере выполняется.

Как передает «КраматорскPost», у городского суда появился мольберт со ст. 129, в которой говорится о независимости суда и верховенство права. Рядом с горотделом полиции – напоминание о ст. 28, которая гарантирует нам, что никто не может быть подвергнут пыткам или унизительному наказанию. А у бывшего кинотеатра и ДЦ «Ника», который сейчас стоит заброшенный в самом центре города, владельцам решили напомнить, что собственность – это не только святое право, но и обязанности и она не должна нести вред обществу.

А во второй админстолице Донецкой области – Мариуполе – провели немногочисленный (приняли участие несколько десятков человек, большинство из них – в вышиванках), но торжественный митинг, который завершился возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

«Митинг проходил с соблюдением дистанции и другими предосторожностями, необходимыми в условиях пандемии коронавирусной болезни», – отметили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В Славянске основные мероприятия провели накануне – 26 июня. В этот день также, как и в иных городах, возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Здесь чиновники были без вышиванок, а для выполнения коллективного фото даже сняли маски.

В прифронтовой Авдеевке праздник отмечали виртуально. Как сообщили в военно-гражданской администрации города, жителям предложили просмотреть в онлайн формате:

выставку «Творцы независимости», посвященную людям несокрушимого духа, борцам за независимость Украины в Донецкой области;

выставку «Конституция Украины из глубины веков до наших дней», благодаря которой можно проследить путь, пройденный нашим государством от Конституции Пилипа Орлика до принятия новой Конституции Украины;

онлайн-викторину «Кто знает Конституцию Украины? и проверить свои знания и повысить уровень правового образования;

тематический видеоролик и узнать об истории создания Конституции от древних времен до современности.

Также состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В прифронтовой Красногоровке также принесли цветы к памятнику Кобзарю.

В административной столице подконтрольной Украине части Луганщины – Северодонецке – сегодня возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Ивану Франко, в мероприятии приняли участие чиновники областного и городского уровней, сообщают в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.