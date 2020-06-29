Минреинтеграции призывает украинцев не ехать на КПВВ

В связи с закрытием контрольно-пропускных пунктов «ДНР», сейчас лучше воздержаться от попыток пересечь линию разграничения. К этому призывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Просим воздержаться от попыток пересечения линии разграничения в Донецкой области. Особенно это касается пожилых людей, детей и людей, имеющих заболевания», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с украинской стороны в Донецкой области продолжают работать в обычном режиме два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ):

КПВВ «Марьинка» работает ежедневно с 11:00 до 14:00;

КПВВ «Новотроицкое» – с 7:00 до 18:00.

«Однако украинские пограничники предупреждают о возможном блокировании боевиками въезда на оккупированную ими территорию», – поясняют опасность в ведомстве.

При этом, если граждане прошли украинский КПВВ, но их не пропустили через КПП «ДНР», то им придется возвращаться на подконтрольную Украине территорию из «буферной» зоны. «Им необходимо будет установить приложение "Дій вдома" и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установить приложение, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации и обеспечены необходимым», – заключили в министерстве.

Напомним, что «ДНР» с 28 июня опять закрыла свой единственный работавший несколько дней КПП «Еленовка». Украинские пограничники предупреждают граждан о возможных проблемах с пересечением линии разграничения.