Сводка из зоны ООС за 28 июня: Версии сторон конфликта

28 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил противник 8 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает штаб ООС.

Так, были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Мироновский, Новозвановка, Старогнатовка, Авдеевка, Водяное.

«Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивденноей, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет», – добавили в штабе.

По данным разведки, 28 июня украинские защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.

В «ДНР» уверяют, что за прошедшие сутки их позиции были обстреляны 4 раза на Донецком и Горловском направлениях В зоне обстрела оказались районы/населенные пункты: КПП «Горловка» (Майорский блокпост), Минеральное, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

На момент публикации в «ЛНР» не сообщали свою версию ситуации на линии фронта.