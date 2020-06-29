Тренер – игрок «Зари»: На Луганщине пограничники создали свою футбольную команду (Фото)

Пограничники комендатуры быстрого реагирования «Новопсков» Луганского отряда объединились в футбольный клуб «Пограничник». Тренером футбольной команды стал сержант Виталий Пересичан, который до службы в пограничном ведомстве был одним из игроков луганского ФК «Заря». Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Виталий недавно присоединился в ряды пограничников и во время тренировок охотно делится опытом, приобретенным во время пребывания в составе футбольного клуба», – рассказали в ведомстве.

Свою первую игру ФК «Пограничник» сыграл на футбольном поле поселка Новопсков. Соперник – местная опытная футбольная команда «СВОК». Товарищеская игра, согласно правилам карантина, проходила без зрителей, закончилась ничьей со счетом 1: 1.

«Конечно, команда молодая и создана несколько дней назад. Но игроки достойно завершили поединок с достойным счетом. Теперь же, футболисты-пограничники в свободное от службы время начали активно тренироваться. Уже вскоре, 1 июля, "Пограничник" снова сойдется в футбольном поединке», – дополнили в Госпогранслужбе.