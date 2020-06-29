На Донбассе плюс 5: В Украине за сутки добавилось 646 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявлены 646 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 29 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки заболели 646 человек. Из них 28 детей и 85 медработников. Были госпитализированы 164 человека. За последние сутки зафиксированы 18 летальных случаев. При этом выздоровели 93 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 43628 человек. Из них 3175 детей и 6665 медработников. При этом в целом выздоровели 19027 человек. Летальных случаев – 1147», – сказал министр.

Он отметил, что в целом за минувшие сутки было проведено 9850 тестов, в том числе 6649 – методом ПЦР и 3201 – методом ИФА.

«Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (115), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях», – проинформировал Максим Степанов.

По данным Минздрава и облгосадминистраций по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 481 случай COVID-19 (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), в Луганской – 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

Напомним, что в «ДНР» (по состоянию на 28 июня) – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).