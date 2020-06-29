Пересечение КПВВ: Кто освобождается от самоизоляции и обсервации

В связи с принятыми правительством изменениями по правилам самоизоляции и обсервации, людям, прибывшим с временно неподконтрольных Украине территорий, теперь ее можно прекращать при выполнении определенных условий. Кроме того, сформирован перечень лиц, которые от нее полностью освобождаются, передают «Донецкие новости».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня, 29 июня, в ходе брифинга прокомментировал вопрос отмены самоизоляции для людей, прибывших из-за границы или пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий.

«Если мы говорим об изменениях, которые были внесены на последнем заседании Кабинета министров, то мы разрешили следующее. Если человек приезжает с временно оккупированных территорий или из-за границы, из так называемой "красной зоны", в таком случае они должны установить приложение "Дій вдома", проходить самоизоляцию, но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется негативным, то в таком случае самоизоляцию проходить не нужно», – сказал министр.

В Госпогранслужбе Украины в связи с принятыми Кабмином изменениями разъяснили, что не подлежат самоизоляции в связи с пересечением КПВВ с временно неподконтрольными Украине территориями в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе:

сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста;

сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в частности тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно неподконтрольных территориях;

участники внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» по приглашению учреждения высшего (профессионального предвысшего) образования, вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Напомним, что самостоятельно сдать ПЦР-тест для выхода из самоизоляции / обсервации нельзя. Все действия должны быть согласованы с врачом.

Ранее сообщалось, что «ДНР» с 28 июня опять закрыла свой единственный работавший несколько дней КПП «Еленовка». Украинские пограничники предупредили граждан о возможных проблемах с пересечением линии разграничения.