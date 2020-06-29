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Был выходной: В «ДНР» не обнаружили новых заболевших COVID-19

29.06.20 10:43
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК

В «ДНР» за прошедшие сутки не выявили новые случаи заболевания COVID-19. Причина – по воскресениям в «республике» не исследуют тесты, т.к. лаборатория находится на санобработке. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает «минздрав ДНР».

Таким образом, ситуация с коронавирусом в «ДНР» остается прежней.

По состоянию на 10:00 28 июня в «республике» с начала карантина 1119 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • на лечении – 719 пациента,
  • выписаны – 330 человека,
  • летальных случаев – 70.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области – 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

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