По 4 тысячи каждую неделю: В Украине резко выросло количество заболевших пневмонией

За последний месяц в Украине значительно увеличилось количество больных с пневмонией. По сравнению с маем таких пациентов стало вдвое больше. Об этом сегодня, 29 июня, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что согласно решению Министерства здравоохранения в свое время был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестирования, в частности, туда включили все новые случаи пневмонии, поскольку именно COVID-19 часто приводит к этому осложнению и летальным исходам.

«Когда мы начали тестировать, в середине апреля мы регистрировали в неделю порядка 5 тысяч пневмоний. Потом этот показатель начал падать, в том числе благодаря жестким карантинным ограничениям. На 11 мая мы вышли уже на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем больше 4 тысяч пневмоний в неделю. Основная часть из них – это осложнения от COVID-19», – рассказал Степанов.

В этой связи он еще раз обратился к украинцам с призывом соблюдать меры индивидуальной защиты: пользоваться масками в общественных местах и при скоплении людей, придерживаться социальной дистанции в 1,5 м и пользоваться антисептиками.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области зафиксирован 481 случай COVID-19 (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), в Луганской – 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившихся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).