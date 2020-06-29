В Бахмуте художница расписала стены детской больницы (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) местная художница Маша Вышедская расписала стены городской детской больницы. За 3 дня создала 3 картины.

«Тематика рисунков – сборная солянка из скетчей, которые я рисую уже несколько лет. Я как в шпаргалку подсматриваю в альбом со своими эскизами, и в хаотичном порядке соединяю друг с другом. На данных картинах около 10-ти моих разных скетчей», – рассказывает Маша.

Разукрасить стены детской больницы – идея художницы, которую она предложила главврачу учреждения. «Думаю, что наши дети, когда будут приходить сюда, будут ощущать себя не в лечебном учреждении. А что пришли в приятное место, где не будет ни боли, ни страха, легче будет переносить процедуры», – поддержала инициативу главврач Бахмутской детской больницы Ольга Крамаренко.

Краски и принадлежности Маша приобрела за деньги гранта.

Художница отмечает, что данный проект – не только изобразительный, но и просветительский. «Это проект популяризации медицинской реформы. Данные картины – для привлечения внимания. Здесь рядом будут наклеены QR-коды, которые будут вести на статьи о медреформе, вакцинации и иной важной информации», – пояснила она.

Теперь в Бахмуте уже 16 настенных картин Маши Вышедской. В планах – муралы в помещениях центральной городской больницы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»