Злоупотреблял спиртным: В Сватовском районе – первый случай COVID-19 (Видео)

В Сватовском районе на Луганщине обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. Больному – 50 лет, мужчина с 19 июня проходил лечение от пневмонии в инфекционном отделении местной больницы.

«Больной – мужчина 1972 г.р., местный житель. Мужчина с 19 июня у нас находился в больнице с пневмонией, сейчас он находится в Рубежанской инфекционной больнице, его состояние – средней тяжести. В Рубежное его перевозили в сопровождении полиции», – рассказал глава Сватовской райгосадминистрации Валерий Честных.

Сейчас из-за данного случая заражения на самоизоляции находятся несколько медработников, родственники пациента. «Им будут сделаны соответствующие анализы, которые или подтвердят, или опровергнут наличие у них заболевания COVID-19», – добавил руководитель района.

«Но, к сожалению, он злоупотреблял спиртными напитками. Поэтому круг лиц, с которыми мужчина контактировал, может быть значительно больше, чем мы установили первоначально», – заключил Честных.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области– 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» (на 27 июня) – 498 заразившийся (выздоровел 435 человек, летальных случаев – 11).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»