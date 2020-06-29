Ожидают результатов теста на COVID: На Донетчине на обсервацию приняли 29 человек (Видео)

В Донецкой области на обсервацию в определенном для этих целей медицинском учреждении разместили 29 человек. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

«Трехразовое питание, комфортные условия проживания и медицинское наблюдение – на обсервацию в определенном медицинском учреждении приняли 29 граждан Украины, которые пытались пересечь линию разграничения, но не смогли этого сделать или не смогли установить мобильное приложение "Дій вдома", чтобы соблюсти необходимые условия самоизоляции», – написал Кириленко.

Он напомнил, что два украинских КПВВ не прекращают своей работы: «Марьинка» работает с 11:00 до 14:00, «Новотроицкое» – с 7:00 до 18:00 (и при необходимости украинские пограничники готовы пропускать граждан до 20:00 ).

«Но оккупационные администрации временно оккупированных отдельных районов Донецкой области полностью перекрыли въезд и выезд через контролируемые ими пропускные пункты, пренебрегая гуманитарными потребностями людей», – подчеркнул Кириленко.

Глава области добавил, что пограничники объясняют гражданам, которые хотят проехать в сторону неподконтрольных территорий, все риски, связанные с условиями и запретами, которые выдвигают местные «администрации». И предупреждают о необходимости 14-дневной самоизоляции с применением мобильного приложения «Действуй дома» или добровольной обсервации в случае возвращения на контролируемую украинским правительством территорию.

Медики больницы, куда размещают на обсервацию, говорят, что все поступившие к ним люди уже обследованы и ожидают результатов теста на коронавирус.

«Люди, у которых нет смартфонов и они не могут установить приложение "Дій вдома", они все идут к нам на обсервацию сроком на 14 дней. Все обследованы, у них взяли тесты, ждем ответ. Если тесты будут положительные – значит, дальше по инструкции мы направляем их в инфекционную больницу. Если все будет отрицательное, они проходят этот 14-дневный карантин и со спокойной душой едут к своим семьям домой», – рассказала Елена Доценко, сотрудник медучреждения, в котором проходят обсервацию.

Глава Донетчины опубликовал видео, где показаны условия размещения в обсервации. В комнатах находятся по 2 кровати на достаточном расстоянии, есть умывальник, необходимая мебель, помещения в хорошем состоянии, после ремонта.

Напомним, что самостоятельно сдать ПЦР-тест для выхода из самоизоляции / обсервации нельзя. Все действия должны быть согласованы с врачом.

Ранее сообщалось, что «ДНР» с 28 июня опять закрыла свой единственный работавший несколько дней КПП «Еленовка». Украинские пограничники предупредили граждан о возможных проблемах с пересечением линии разграничения.