«Если до 2014 года…»: В «ДНР» многие подростки не имеют права на «паспорт» и живут без документов

В «ДНР» подростки, которым исполнилось 14-18 лет, не имеют права на «республиканский» паспорт, если их родители до 2014 года не были прописаны на ныне неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Об этом в сети рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Если на 07.04.14 их родители были прописаны в других областях Украины, то такие дети не имеют права получить паспорт ДНР. То есть люди приехали из Украины в 2014году поддержать жителей Донбасса, а теперь их дети – заложники. И паспорт ДНР им не положен», – отметила Селиванова.

Не все такие семьи имеют возможность поехать на подконтрольную Украине территорию и получить украинский паспорт. Например, из-за активного участия в деятельности «ДНР», что грозит им уголовной ответственностью за посягательство на целостность и суверенитет Украины. Таким образом данные дети остаются вообще без какого-либо документа. В «республике» они в «ДНР» они даже не имеют права на «временное удостоверение личности», которое выдается только тем, кто ранее имел «паспорт ДНР».

«В моей практике был мальчик-боксер, гордость спортивной школы. Он не может поступить в вуз и выехать на соревнования в Россию. Потому что паспорт ему не положен. И этот случай не единичный», – привела пример Селиванова.

«А еще есть дети, которые родились в ДНР, всю жизнь здесь прожили и учились в школе. Их родителей до 2014-го года не волновало, что прописка у них в других областях Украины. Жили себе и жили... А теперь дети не имеют права на паспорт ДНР», – продолжила она.

Чтобы решить данную проблему, нужно внести изменения в «указ главы ДНР», который регламентирует выдачу «республиканских паспортов». Данные предложения в «народном совете» находятся с января 2020 года, однако их «парламент» не рассматривает.

«Вместе с республиканской миграционной службой мы проработали эти правки, прошли все необходимые согласительные процедуры, но вот уже полгода как документ завис в аппарате главы. Дети есть, проблема есть, изменений пока нет…», – резюмировала «республиканка».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» местный «паспорт» выдается с 14-ти лет и не предусматривает, подобно украинскому документу, вклеивание фотографии по достижению 25-ти и 45-ти лет.