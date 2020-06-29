Недосмотрели: В Лимане на Голубых озерах утонул ребенок

В Лимане (Донецкая обл.) во время купания в озере утонул 7-летний мальчик. Полицией начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 июня. Около 19:00 в полицию поступило сообщение о гибели ребенка на одном из пляжей «Голубых озер».

«Предварительно установлено, что мальчик приехал на отдых с семьей своей старшей сестры из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили отсутствие ребенка. К сожалению, мальчика нашли без сознания», – констатируют правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что это уже третья трагедия на воде, которая случилась в июне на севере Донецкой области. Ранее утонул 11-летний мальчик, а 15-летняя девушка получила травму.

В этой связи правоохранители обращаются ко всем родителям и напоминают о необходимости должным образом следить за своими детьми во время отдыха у водоемов.