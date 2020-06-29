Обстрелы в зоне ООС: На Луганщине ранены двое украинских бойцов

Сегодня, 29 июня, в Луганской области в результате обстрела противника были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«Так, по позициям украинских защитников вблизи Крымского, российские оккупанты применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие… Подразделения операции Объединенных сил… дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», – уточнили в штабе.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. «Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное», – добавили в штабе ООС.