Единственный в Бахмуте: В украинском храме крестили первую малышку (Видео)

В единственном в Бахмуте (Донецкая обл.) храме Украинской православной церкви Киевского патриархата впервые крестили малышку.

«Для нас всех большая радость, что первая парафиянка приняла крещение», – говорит крилик храма отец Сергий.

«Ей всего 2 месяца. Теперь она – самая юная парафиянка в этом храме», – отмечает Оксана Болотюк, крестная мама девочки.

Как сообщалось ранее, данный храм открылся в октября 2018 года. Расположен – на цокольном этаже пятиэтажки в спальном районе Бахмута. А его священником стал уроженец Донецка, бывший пленник «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»