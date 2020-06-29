«Гетто нервно курит»: В «ДНР» обсуждают новые правила въезда в Седово

С 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но, как сообщают местные паблики в соцсетях, попасть туда смогут далеко не все. Люди этим крайне возмущены.

«С 1 июля открывается Седово и Безыменное, но въехать на курорт смогут не все, только избранные. Только ФЛП. То есть по путевке. Просто так вы не сможете проехать, ни к родственникам, ни к друзьям. Как сообщается, это нововведение будет введено и на следующий год. Вам придется заполнить такую таблицу, потом ее отослать хозяину пансионата, а он эту таблицу передает на блокпост, и тогда вы сможете проехать», – сообщает популярный донецкий паблик.

Кроме того, в соцсети выложили образец таблицы, которую придется заполнить тем, кто хочет проехать на отдых.

Фото из соцсетей

Местные жители возмущаются такими «нововведениями», ущемлением и без того ограниченной свободы передвижения, а также считают, что таким образом единственный оставшийся в «ДНР» курорт превращают в место «для избранных»: