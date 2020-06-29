«Гетто нервно курит»: В «ДНР» обсуждают новые правила въезда в Седово

С 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но, как сообщают местные паблики в соцсетях, попасть туда смогут далеко не все. Люди этим крайне возмущены.
«С 1 июля открывается Седово и Безыменное, но въехать на курорт смогут не все, только избранные. Только ФЛП. То есть по путевке. Просто так вы не сможете проехать, ни к родственникам, ни к друзьям. Как сообщается, это нововведение будет введено и на следующий год. Вам придется заполнить такую таблицу, потом ее отослать хозяину пансионата, а он эту таблицу передает на блокпост, и тогда вы сможете проехать», – сообщает популярный донецкий паблик.
Кроме того, в соцсети выложили образец таблицы, которую придется заполнить тем, кто хочет проехать на отдых.
Местные жители возмущаются такими «нововведениями», ущемлением и без того ограниченной свободы передвижения, а также считают, что таким образом единственный оставшийся в «ДНР» курорт превращают в место «для избранных»:
- Сабрина: «А остальные люди пусть в болотах плещутся и не тявкают? Я так поняла?»;
- Сергей: «Я другой страны такой не знаю, где так вольно дышит человек...»;
- Алина: «Они что, ох***ли? Им еще и ВИН-код напиши транспортного средства... по ходу гетто в годы войны отдыхает и нервно курит в сторонке от нововведения в нашей дыре!»;
- Полина: «Жаль людей, которым приходится ехать в эту помойку. Дорого, грязно, так еще и семь кругов ада пройти, чтобы туда попасть»;
- Роман: «Седово живет с летнего сезона, если там не будет людей, Седово умрет как поселок. Ну, или они этого и хотят, чтобы сделать там госпансионаты и рубить бабло себе»;
- Евгений: «Все людям, все о людях, спасибо за нововведение, так держать, скоро будем на улицу по разрешению ходить»;
- Джанго: «Я правильно понимаю, что эти два "курортных городка" теперь будут кишить мусорней, солдафонами и прочим околопушилинским отребьем, а рядовому гражданину ввиду абсурдных нововведений просто смысла нет на посещение ДНРовской Ниццы и Ибицы?»;
- Виктория: «Дожились, Седово – роскошь! Раньше на денек ездили ноги помочить»;
- Женя: «Если кому к родственникам ехать, путевку тоже покупать?»;
- Виталий: «Как хорошо, что так сделали. В ДНР не было лесов, гор, скал и рек, где можно было б отдохнуть от бомбежки, а теперь и этот кусочек с*аного моря запрещен. Слава ОПГ ДНР слава, ура, товарищи, ура!».